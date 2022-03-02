Закритому небу над Україною бути? В США озвучили свою позицію
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Головне прагнення — зменшити кількість постраждалих цивільних
За потреби США та інші країни НАТО можуть оголосити над Україною зону без польотів, навіть попри занепокоєння щодо ймовірної прямої конфронтації з росією. Деякі американські чиновники переконані, що в умовах війни, яка триває уже тиждень, подібні обмеження необхідні.
До таких відноситься і спецпредставник Держепу з питань України Курт Волкер, передає "Укрінформ".
Чиновник назвав закриття неба над Украною "хорошою ідеєю". Для початку це можна зробити хоча б у частині областей — принаймні, від західних кордонів нашої держави і до Києва. Це допоможе уникнути додаткових актів насилля проти цивільних, а також убезпечити інфраструктуру міст, зокрема електростнації.
"Я думаю, що це можливо, і це варто зробити негайно", — підкреслив Волкер.
На думку дипломата, володимир путін є єдиною спражньою загрозою для росії та України, адже він не хоче зупинятися. Таким чином варто збільшити санкційий тиск на кремль.
Нагадаємо, що в Євросоюзі уже обмежили переміщення авіаційної техніки для російських компаній. Розпорядження діє навіть приватних літаків олігархів із росії.
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