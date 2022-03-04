Зеленський провів переговори з Байденом та Джонсоном через обстріл ЗАЕС: є перші результати

Україна просить Європу терміново закрити небо для польотів

Президент Володимир Зеленський, який раніше звернувся до Європи із закликом "кричати про ситуацію на Запорізькій АЕС", поговорив із американським лідером Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Америка засудила події Росії, а в Лондоні ініціюватимуть засідання Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на пресслужби Білого дому та британського уряду.

Америка

Байден разом із Зеленським закликав російських окупантів відступити, аби рятувальники мали змогу погасити спалах. Також у Вашингтоні скликають нараду, на якій будуть присутні заступник міністра з ядерної безпеки Міненергетики США, а також адміністратор Нацуправління з ядерної безпеки Джілл Хрубі. Американський президент обіцяє тримати ситуацію в Енергодарі під контролем та інформувати населення.

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Великобританія

Окрім засудження дій загарбників, Джонсон погодився із Зеленським, що путін і його рішення щодо атаки на Україну є прямою загрозою для Європи. Швидше за все, вже найближчим часом, з ініціативи Лондона, буде скликане екстрене засідання Ради безпеки ООН. Прем’єр-міністр Британії пообіцяв, що питання безпеки станції — понад усе.

Не виключено, що Організація об’єднаних націй може підтримати заклик України до Європи щодо встановлення no-fly-zone над Україною.

Нагадаємо, що обстріли енергоблоку та будівель на ЗАЕС стали можливими після прориву російських військ в Енергодар увечері 4 березня.

Вважається, що у разі вибуху на станції ударна хвиля і радіація можуть поширитись аж до російського Уралу.