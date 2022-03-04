"Шантажувати там нічим": експерт розповів, чим загрожують обстріли Запорізької АЕС

Інженер-атомник пояснив, чому українцям не варто панікувати через ситуацію на АЕС в Енергодарі

На Запорізькій АЕС, яка потрапила під обстріл під час наступу окупаційних військ на Енергодар, горіти нема чому, а тому ситуація виглядає не так страшно, як може здатися.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку атомник Андрій Брацюк.

"Горить адміністративний корпус — навчально-тренувальний центр і прохідна. Там є чому горіти. В енергоблоках горіти дуже мало чому є. Критично мало. Писати що не буду зі зрозумілих причин", — написав він.

Він зазначив, що швидше за все по блоках потраплять і не раз, через що, можливо, навіть доведеться робити тривалий ремонт.

Брацюк переконаний, що росіяни продовжуватимуть нагнітати обстановку, щоб спробувати утримувати українців у страху і навіть почати шантажувати.

"Але шантажувати там нічим. Блоки за технологічними схемами глушаться за 30 секунд. Їх вже мали заглушити. Перевести їх у критичний стан неможливо. Вони просто вимикаються цілком і навіть щоб уключити треба дуже сильно постаратися. Вибухнути вони не можуть навіть теоретично. Інша конструкція ніж на ЧАЕС", — написав він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба до цього звернувся до світу із закликом змусити росіян зупинити наступ. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то наслідки для миру будуть у 10 разів гірші, ніж після катастрофи на ЧАЕС.