Укр

"Шантажировать там нечем": эксперт рассказал, чем грозят обстрелы Запорожской АЭС

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ЗАЭС Новость обновлена 04 марта 2022, 03:29
ЗАЭС

Инженер-атомщик объяснил, почему украинцам не стоит паниковать из-за ситуации на АЭС в Энергодаре

На Запорожской АЭС, которая попала под обстрел в ходе наступления оккупационных войск на Энергодар, гореть нечему, а потому ситуация выглядит не так страшно, как может показаться.

Об этом сообщил в своем Фейсбук атомщик Андрей Брацюк.

"Горит административный корпус — учебно-тренировочный центр и проходная. Там есть чему гореть. В энергоблоках гореть очень мало чему есть. Критически мало. Писать что не буду по понятным причинам", — написал он.

Он отметил, что скорее всего по блокам попадут и не раз, из-за чего возможно даже придется делать длительный ремонт.

Брацюк убежден, что россияне будут продолжать накаливать обстановку, чтобы попытаться держать украинцев в страхе и даже начать шантажировать.

"Но шантажировать там нечем. Блоки по технологическим схемам глушатся за 30 секунд. Их уже должны были заглушить. Перевести их в критическое состояние невозможно. Они просто выключаются целиком и даже что бы включить надо очень сильно постараться. Взорваться они не могут даже теоретически. Другая конструкция чем на ЧАЭС", — написал он.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба до этого обратился к миру с призывом заставить россиян остановить наступление. По его словам, если энергоблок взорвется, то последствия для мира будут в 10 раз хуже, чем после катастрофы на ЧАЭС.

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#Запорожская область #Энергодар
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