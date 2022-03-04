Если Запорожская АЭС взорвется, последствия превзойдут Чернобыль в 10 раз – Кулеба
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Возгорание на Запорожской атомной электростанции, произошедшее в ночь на 4 марта в результате обстрелов российских оккупантов, может превзойти по результатам Чернобыльскую катастрофу. При взрыве все будет серьезнее в десяток раз.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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