Укр

Если Запорожская АЭС взорвется, последствия превзойдут Чернобыль в 10 раз – Кулеба

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Если Запорожская АЭС взорвется, последствия превзойдут Чернобыль в 10 раз – Кулеба Новость обновлена 04 марта 2022, 02:56

Возгорание на Запорожской атомной электростанции, произошедшее в ночь на 4 марта в результате обстрелов российских оккупантов, может превзойти по результатам Чернобыльскую катастрофу. При взрыве все будет серьезнее в десяток раз.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Новость дополняется…

Теги:
#Украина #Пожар #Россия #Запорожская АЭС #Война #Обстрелы #Вибух
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