"Расстреливают в упор": оккупанты при обстреле Запорожской АЭС попали в энергоблок

К ликвидации пожара на станции спасатели приступить не могут из-за обстрелов.

Российские оккупанты атаковали Запорожскую атомную электростанцию, которая находит в Энергодаре. Один из снарядов попал в первый энергоблок АЭС.

Об этом заявил представитель пресс-службы станции Андрей Туз.

По его словам, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, ведь обстрелы по станции продолжаются.

"Пожар на Запорожской АЭС продолжается. Пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия. Станцию расстреливают в упор. Уже есть попадание в первый энергоблок. Остановитесь!", — сообщил Андрей Туз.

На вражеский обстрел атомной электростанции отреагировали в "Энергоатоме".

"Энергоатом предупреждает и обращается к мировому сообществу: происходящие прямо сейчас обстрелы из тяжелого оружия энергоблоков ЗАЭС это строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира!", – говорится в сообщенные компании.

Следует отметить, что Запорожская АЭС является одной из самых больших станций в Европе, а в мире занимает шестое место по мощности. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. кВт каждый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обстрел АЭС в Энергодаре начался в ночь на 4 февраля, когда российские войска начали наступление на город.