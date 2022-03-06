Иностранный легион: тысячи ветеранов из США готовы воевать добровольцами за Украину
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Многие американцы готовы помочь ВСУ противостоять российскому вторжению
В Украину, которая уже больше недели отражает вторжение российских оккупантов, массово приезжают добровольцы из других стран. В частности только в США желающих помочь украинцам защищать свои дома уже нашлось более трех тысяч, а у многих из них есть реальный боевой опыт.
Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне.
"3000 американских добровольцев ответили на призыв Украины присоединиться к службе в международном батальоне, который поможет противостоять силам вторжения России", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что много желающих находится и в других странах, в основном это выходцы из постсоветских стран вроде Грузии или Беларуси.
Впрочем, добровольцы находятся и в совсем неожиданных местах. Так, по данным Анадолу, даже в далекой Нигерии в украинское посольство обратились 200 человек, которые выразили желание помочь защищать Украину.
Стоит отметить, что о создании Интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 27 февраля. Для волонтеров в его составе уже были временно отменены визовые ограничения.
Согласно заявлениям Зеленского, к настоящему времени желающих с разных уголков мира уже около 16 тысяч.
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