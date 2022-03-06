Іноземний легіон: тисячі ветеранів із США готові воювати добровольцями за Україну

Багато американців готові допомогти ЗСУ протистояти російському вторгненню

В Україну, яка вже понад тиждень відбиває вторгнення російських окупантів, масово приїжджають добровольці з інших країн. Зокрема, лише в США бажаючих допомогти українцям захищати свій дім вже знайшлося понад три тисячі, а у багатьох з них є реальний бойовий досвід.

Про це пише Голос Америки із посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

"3000 американських добровольців відповіли на заклик України приєднатися до служби у міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення росії", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що багато бажаючих перебувають і в інших країнах, переважно це вихідці з пострадянських країн на кшталт Грузії чи Білорусі.

Втім, добровольці знаходяться й у несподіваних місцях. Так, за даними Анадолу, навіть у далекій Нігерії до українського посольства звернулися 200 осіб, які виявили бажання допомогти захищати Україну.

Слід зазначити, що про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Згідно із заявами Зеленського, до цього часу охочих із різних куточків світу вже знайшлось близько 16 тисяч.