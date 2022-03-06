Рус

Іноземний легіон: тисячі ветеранів із США готові воювати добровольцями за Україну

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
306
Світ не збирається залишати Україну наодинці Новина оновлена 06 березня 2022, 05:16
Світ не збирається залишати Україну наодинці

Багато американців готові допомогти ЗСУ протистояти російському вторгненню

В Україну, яка вже понад тиждень відбиває вторгнення російських окупантів, масово приїжджають добровольці з інших країн. Зокрема, лише в США бажаючих допомогти українцям захищати свій дім вже знайшлося понад три тисячі, а у багатьох з них є реальний бойовий досвід.

Про це пише Голос Америки із посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

"3000 американських добровольців відповіли на заклик України приєднатися до служби у міжнародному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення росії", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що багато бажаючих перебувають і в інших країнах, переважно це вихідці з пострадянських країн на кшталт Грузії чи Білорусі.

Втім, добровольці знаходяться й у несподіваних місцях. Так, за даними Анадолу, навіть у далекій Нігерії до українського посольства звернулися 200 осіб, які виявили бажання допомогти захищати Україну.

Слід зазначити, що про створення Міжнародного легіону президент України Володимир Зеленський заявив ще 27 лютого. Для волонтерів у його складі вже було тимчасово скасовано візові обмеження.

Згідно із заявами Зеленського, до цього часу охочих із різних куточків світу вже знайшлось близько 16 тисяч.

Теги:
#Україна #США #Росія
Борис Джонсон прагне знищити амбіції путіна
Світ
"Путін програє": Джонсон пообіцяв чіткий план протидії агресії росії проти України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон прагне знищити амбіції путіна
"Путін програє": Джонсон пообіцяв чіткий план протидії агресії росії проти України
Дата публікації
Категорія
Ще дві великі платіжні системи відмовилися працювати на території росії
Visa та MasterCard перестануть працювати в росії - подробиці
Дата публікації
Категорія
Атаку з боку Балаклії було відбито
Російські війська намагалися прорватися до Дніпропетровської області: деталі
Дата публікації
Категорія
Українці під зруйнованим в Ірпені мостом ховалися від обстрілів російських загарбників
Викривили все, що тільки можна: роспропаганда розповсюдила фейк про Маріуполь і "нацистів"
Дата публікації
Категорія
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою
Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста