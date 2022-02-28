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Україна вводить безвіз для іноземців-добровольців: що відомо

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Україні безвіз запровадили для іноземців, які хочуть приєднатися в легіон оборони України Новина оновлена 28 лютого 2022, 22:52
В Україні безвіз запровадили для іноземців, які хочуть приєднатися в легіон оборони України

Безвіз почне діяти вже з 1 березня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення безвізового режиму в Україні для іноземців, які хочуть воювати проти Росії.

Про це у понеділок, 28 лютого, повідомила пресслужба Офісу Президента.

Так, з 1 березня на період дії воєнного стану в Україні буде введено безвізовий режим в’їзду для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Виключенням стануть лише громадяни РФ, яку визнано державою-агресором.

Нагадаємо, що про створення Інтернаціонального легіону української армії президент оголосив двома днями раніше, зазначивши, що до нього можуть приєднатися усі іноземці (крім росіян), які хочу боротися проти загарбників ХХІ століття. Відомо, що цей легіон доєднають до лав Територіальної оборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв запропонував направити своїх бійців в Україну для відбиття російського вторгнення.

Також ми писали, що найближчим часом в Україну прибудуть добровольці з Грузії.

Теги:
#Україна #Війна #Володимир Зеленський #Воєнний стан в Україні #Безвіз
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