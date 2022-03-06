Украина переходит на "экономику военного положения": Шмигаль дал объяснение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 350
В настоящее время государству нужно максимально сконцентрировать усилия на противостоянии врагу и восстановлению
"Экономика военного положения" — именно в такой период вошла Украина из-за агрессии российской федерации и кровавых боев на территории почти всей страны. Решается вопрос с выплатой финпомощи тем, кто потерял работу, и регулируется лучшая коммуникация власти и бизнеса.
Подробности стали известны с выступления премьера Дениса Шмыгаля, передает правительственный портал.
По словам политика, отечественные предприниматели должны мобилизовать все ресурсы, чтобы частично помогать армии, а частично — продолжать работать на благо государства. В частности, бизнес может начать создавать новые рабочие места, которые будут занимать люди, вынужденно выехавшие из мест нынешних боевых действий.
Тем, кто находится в относительной безопасности, рекомендуют не останавливать производство – любая продукция может потребоваться ежеминутно.
"По поручению Президента Украины на следующей неделе заработает обновленная программа еПоддержка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысяч гривен, — напомнил Шмигаль и сразу объяснил подробнее: — Программа будет работать за аналогией с выплатами за вакцинацию — то есть через приложение Дия".
Все объяснения по поводу функционала вскоре обещают сообщить через Минцифры.
Также Денис Шмигаль отметил, что за десять дней войны власти:
- провели переговоры с международными организациями по финпомощи (в ближайшее время ожидается поступление 639 млн евро от Европейского инвестиционного банка);
- выпустили первые военные облигации;
- создают фонды, где собираются деньги на восстановление Украины (пока основных направлений четыре – восстановление и трансформации экономики, поддержки бизнеса, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга);
- начали передачу госзаказов на оружие, продукты, лекарства, топливо и т.д.
Напомним, ранее о планах по восстановлению Украины упоминал в своем обращении к гражданам глава украинского государства Владимир Зеленский.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-