Украина переходит на "экономику военного положения": Шмигаль дал объяснение

В настоящее время государству нужно максимально сконцентрировать усилия на противостоянии врагу и восстановлению

"Экономика военного положения" — именно в такой период вошла Украина из-за агрессии российской федерации и кровавых боев на территории почти всей страны. Решается вопрос с выплатой финпомощи тем, кто потерял работу, и регулируется лучшая коммуникация власти и бизнеса.

Подробности стали известны с выступления премьера Дениса Шмыгаля, передает правительственный портал.

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По словам политика, отечественные предприниматели должны мобилизовать все ресурсы, чтобы частично помогать армии, а частично — продолжать работать на благо государства. В частности, бизнес может начать создавать новые рабочие места, которые будут занимать люди, вынужденно выехавшие из мест нынешних боевых действий.

Тем, кто находится в относительной безопасности, рекомендуют не останавливать производство – любая продукция может потребоваться ежеминутно.

"По поручению Президента Украины на следующей неделе заработает обновленная программа еПоддержка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тысяч гривен, — напомнил Шмигаль и сразу объяснил подробнее: — Программа будет работать за аналогией с выплатами за вакцинацию — то есть через приложение Дия".

Все объяснения по поводу функционала вскоре обещают сообщить через Минцифры.

Также Денис Шмигаль отметил, что за десять дней войны власти:

провели переговоры с международными организациями по финпомощи (в ближайшее время ожидается поступление 639 млн евро от Европейского инвестиционного банка);

выпустили первые военные облигации;

создают фонды, где собираются деньги на восстановление Украины (пока основных направлений четыре – восстановление и трансформации экономики, поддержки бизнеса, восстановление имущества и инфраструктуры, обслуживание и погашение госдолга);

начали передачу госзаказов на оружие, продукты, лекарства, топливо и т.д.

Напомним, ранее о планах по восстановлению Украины упоминал в своем обращении к гражданам глава украинского государства Владимир Зеленский.