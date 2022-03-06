Зеленский выступил с новым обращением: Уже понимаем, как отстроим страну

Президент рассказал о поддержке Запада и новых санкциях против агрессора.

В воскресенье, 6 марта, на одиннадцатый день войны Президент Украины выступил с ежедневным обращением.

"Начну со слов поддержки, которые я слышу от наших партнеров. От наших друзей. Очень важные слова поддержки, подкрепленные конкретными шагами.

Каждый день и каждую ночь я говорю с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. В течение всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала, какую помощь получит. Ночью снова говорил об этом с президентом Байденом. Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новые санкции против агрессии! А прежде говорил с американскими конгрессменами. Более двухсот представителей обеих партий Конгресса. Очень искренние. Максимально заинтересованы в том, чтобы реально помочь нам. Конкретные. Разговоры, которые умножают нашу уверенность. Ибо на чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте.

Мир силен, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для русских боевых самолетов. Если кто все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто. Когда имеешь волю.

Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы. Говорил с премьер-министром Австралии. И я благодарен австралийцам за моральную позицию по отношению к российскому экспорту.

Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может заработать деньги. Премьер-министры Албании, Болгарии и Израиля. Поддержка для Украины. Вдохновляющий разговор с Илоном Маском. С человеком, который делает ракеты для будущего. А не убивает ракетами ради прошедшего.

Мы говорили о том, как побеждать. О том, как будем работать потом. После победы.

Поддержка для Украины от глобального бизнеса, от лидеров наиболее передовых компаний не менее важна, чем поддержка ведущих государств. Когда корпоративный мир с тобой и не боится, у тебя двойная защита. Тройное оружие.

У тебя есть будущее. Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Сражаемся за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни. В это время. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых утрат. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом.

Не упустите эту возможность. Социальные сети, друзья, знакомые и нет, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира!

Граждане России! Для вас это борьба не только за мир! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За изобилие, которое вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии.

Не молчите! Заговорили русские военные, взятые в плен нашими защитниками.

Сотни-сотни пленных. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наши мирные люди.

Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день. Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны. Потому Харьков, потому Чернигов, потому Сумы, потому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано.

Но это не убьет нашу человечность. Тем не менее, мы обращаемся с пленными в рамках Женевской конвенции.

Тем не менее, наши ракеты в ответ не падают на гражданские объекты России или Беларуси. Откуда на нашу территорию каждый день уходят ракеты, идут колонны техники, летит авиация. Против мирных людей. Против мирных городов. Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, города на юге…

Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность.

А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление.

Это будет историческое преступление. Украинцы! Мы боремся уже 11 дней. За свободу. За государство. Мы устояли. Мы понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре.

Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Фонд обновления и трансформации экономики. Фонд обслуживания и погашения госдолга. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса. И это только начало. А сейчас еще нужны силы. Нужна мудрость. Нужна свобода. Нужна победа. Нужен мир! Слава Украине!", — сказал глава украинского государства.

Отметим, что противник несет значительные потери, по данным Генштаба уже более 11 тысяч российских захватчиков погибли. В ОП также заявляют о большом количестве пленных. Вскоре государству придется думать о возможном создании спецлагерей для содержания таких арестантов.