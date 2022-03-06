Более 11 тысяч человек: свежая сводка Генштаба о потерях оккупантов

Точному подсчету все еще мешают активные бои в отдельных регионах страны.

Во время войны с Украиной россия в среднем теряет по тысяче военнослужащих в день. Об этом свидетельствует то, что к утру 6 марта оккупационная армия "похудела" более 11 тысяч человек — и это всего за десять дней войны.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Как отчитываются военные, путинское войско регулярно несет значительные потери. Как уже упоминалось, только количество раненых и погибших бойцов превысило 11 тысяч.

Среди техники тоже есть чем похвастаться: уничтожено 285 танков, 985 ББМ, 109 систем артиллерийского огня, 50 реактивных систем залпового огня, 21 средство ПВО, 447 автомобилей разного сорта, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом.

Стараются и наша авиация, и противовоздушная защита. На утро 6 марта противник "лишился" 44 самолетов и 48 вертолетов. Также сбиты четыре беспилотника.

Данные все еще уточняются, ведь иногда идут активные боевые действия, что мешает вести точный подсчет.

Стоит отметить, что среди россиян очень много раненых. Часть из них навсегда останется инвалидами из-за ампутации конечностей. В Генштабе утверждают, что только за сутки 5 марта в Брянку Луганской области доставили более 650 оккупантов с различными ранениями. Причем тех, кто только контужен или имеет легкие повреждения, враги снова мобилизуют и выставляют на передние боевые позиции в качестве "пушечного мяса".

Украина же обращается с пленными весьма гуманно. В Офисе президента призывали об этом не забывать, ведь мы действуем согласно Женевской конвенции о правах человека.

Однако если противник и дальше продолжит так терять личный состав, вероятно, нашему государству придется создать специальные лагеря для содержания арестантов.