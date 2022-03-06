Арестович рассказал о серьезной проблеме с пленными россиянами

Мест для содержания уже почти не хватает

В одиннадцатый день войны Украины с россией ВСУ захватили в плен значительное количество бойцов оккупационной армии. Если так и продолжится, то вскоре государству придется думать о возможном создании спецлагерей для содержания таких арестантов.

Такое мнение прозвучало от советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время выступления на программе Марка Фейгина.

По словам чиновника, пока нет единого центрального органа, где можно было бы собрать всех военнопленных из России. Наибольшим препятствием являются интенсивные бои, поэтому тех бойцов, которые сложили оружие или были ранены и захвачены украинцами, приходится держать буквально на местах столкновения с захватчиками.

Часть пленных находится в областных центрах, еще часть — в центральных органах власти.

Поэтому украинцам может понадобиться в ближайшее время создать специальные лагеря для содержания россиян.

"Мы приняли его [решение] заранее, о централизованном содержании пленных по всем законам Женевской конвенции, по всем требованиям, которых достаточно много, — отметил Арестович. — Это требования прямые, но речь уже идет о лагерях, потому что для такого количества уже лагеря придется создавать".

Такая позиция не удивляет, ведь только за первые десять дней количество потерь в личном составе россиян превысило 10 тысяч человек. Сюда входят как погибшие, так и раненые. Отдельно подсчитывают и пленных.

При этом Арестович призвал украинцев обращаться с теми, кто сложил оружие, человечно — несмотря на всю ненависть, которую чувствует украинский народ. Это нужно потому, что мы, в первую очередь, цивилизованная страна, а также потому, что западные партнеры могут отказать в помощи.