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Понад 12 тисяч осіб та 80 вертольотів: свіжа статистика щодо втрат ворога

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку Новина оновлена 08 березня 2022, 09:50
Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку

Українці зупиняють ворога на підступі до кожного населеного пункту

Ранок 8 березня приніс чергові гарні новини для українців щодо втрати у ворожому окупаційному війську. Так, на 13 день війни загарбницька армія "схудла" на понад 12 тисяч осіб, 1036 броньовиків та більше ніж сотню авіаційної техніки.

Такі дані повідомляє у свіжому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Слід зазначити, що українці намагаються вести ретельний підрахунок всієї "шкоди", яку було завдано противнику.

Окрім уже згаданих втрат особового складу, росіяни також масово втрачають різноманітні технічні засоби для ведення бою.

Так, на ранок 8 березня окупанти не дорахувалися вже 303 танків, 1036 машин-броньовиків, 120 систем артилерійського вогню, 56 реактивних систем залпового вогню, 474 автомобілів, 60 цистерн з паливом, а також 27 засобів протиповітряної оборони.

Також слід додати, що ворог отримує гарну відсіч у повітрі. За 13 днів війни російська армія втратила щонайменше 48 літаків та аж 80 бойових вертольотів. Є і втрати на морському узбережжі — силами ЗСУ знищено три плавзасоби (серед них і кораблі, і катери).

Також у Генштабі попереджають, що незважаючи на занепад сил і низький рівень бойового духу, окупанти все ще являють собою величезну небезпеку. Вони масово грабують мирне населення та промишляють мародерством.

Додамо, що за всі їхні злочини їм доведеться відповісти. Як мінімум за те, що за час воєнних дій Україну залишило понад 1,7 млн жителів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати
Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку
Україна
Понад 12 тисяч осіб та 80 вертольотів: свіжа статистика щодо втрат ворога
Дата публікації
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Категорія
Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку
Понад 12 тисяч осіб та 80 вертольотів: свіжа статистика щодо втрат ворога
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