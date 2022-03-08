Стало відомо, скільки українців залишили країну: величезна цифра

На кордонах залишаються величезні черги

На ранок вівторка, 8 березня, Україну встигли залишити понад 1,7 млн людей за час, який минув з моменту початку війни Росією. Найбільш популярним "напрямком" для біженців є Польща. Ця країна прихистила у себе більше, ніж мільйон українців.

Такі дані повідомляють у пресслужбі ООН.

За даними Агентства з питань біженців, до поляків на тимчасове сусідство зараз потрапило 1 027 603 українців. На другому місці за популярністю перебуває Угорщина – 180 136 людей. Ще трохи більше 128 тисяч вирішили перечекати пік воєнних дій у Словаччині.

Карта за кількістю біженців з України

У Молдові встигли дати притулок понад 82 тисячі українців, у Румунії — майже 79 тисяч.

Дивно, але є й ті, що поїхали на територію російської федерації. Таких людей в ООН нарахували близько 53,3 тисячі.

Загальна сумарна кількість українців, які віддали перевагу будь-яким іншим європейським країнам, досягла 183 688 осіб.

Зазначимо, що Організація об’єднаних націй також веде попередній підрахунок загиблого у час цивільного населення. Станом на 5 березня ця статистика по Україні була дуже невтішною — 351 загиблий та понад 700 поранених.