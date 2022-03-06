В ООН порахували жертви серед цивільних в Україні: страшні цифри

Не хочеться вірити в ці цифри.

На жаль, але будь-яка війна несе з собою розруху та втрати. І поки ворожі війська щодня втрачають практично по тисячі своїх солдатів, в Україні через обстріли і бомбардування українських міст гинуть мирні жителі, і що найстрашніше — діти.

Станом на ранок 5 березня, рахуючи втрати з початку війни Росії та України 24 лютого, в результаті дій Росії загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення. Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН із прав людини.

"Серед 351 загиблих — 71 чоловік, 41 жінка, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 10 дітей і 217 дорослих, стать яких невідома" — йдеться у заяві ООН.

Варто зазначити, що більшість втрат серед цивільних осіб, які були зафіксовані з 4.00 ранку 24 лютого 2022 року до півночі 4 березня 2022 року, були викликані застосуванням російської армії вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем, а також ракетні та авіаудари.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою та багато повідомлень з місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, які все ще потребують підтвердження.

Варто зазначити, що серед росіян дуже багато поранених та полонених, з якими Україна поводиться дуже гуманно. В Офісі президента закликали про це не забувати, адже ми діємо згідно з Женевською конвенцією про права людини.

Однак якщо противник і далі продовжить так втрачати особовий склад, ймовірно, нашій державі доведеться створити спеціальні табори для утримання арештантів.