Арестович розповів про серйозну проблему із полоненими росіянами

Місць для утримання вже майже не вистачає

На одинадцятий день війни України з росією ВСУ захопили в полон значну кількість бійців окупаційної армії. Якщо так і продовжиться, то вже невдовзі державі доведеться думати про ймовірне створення спецтаборів для утримання таких арештантів.

Така думка пролунала від радника очільника Офісу президента Олексія Арестовича під час виступу на програмі Марка Фейгіна.

За словами чиновника, наразі немає єдиного центрального органу, де можна було б зібрати усіх військовополонених із рф. Найбільшою перешкодою є інтенсивні бої, через що тих бійців, котрі склали зброю чи були поранені та захоплені українцями, доводиться тримати буквально на місцях зіткнення із загарбниках.

Частина полонених знаходиться в обласних центрах, ще частина — у центральних органах влади.

Саме тому українцям може знадобитися найближчим часом створити спеціальні табори для утримання росіян.

"Ми прийняли його [рішення] зараніш, про централізоване утримання полонених за всіма законами Женевської конвенції, за всіма вимогами, яких доволі багато, — зазначив Арестович. — Це вимоги напрості, але мова вже йде про табори, бо для такої кількості вже табори доведеться створювати".

Така позиція не дивує, адже лише за перші десять днів кількість втрат у особовому складі росіян перевищила 10 тисяч осіб. Сюди входять як загиблі, так і поранені. Окремо підраховують і полонених.

При цьому Арестович закликав українців поводитися із тими, хто склав зброю, людяно — попри всю ненависть, яку наразі відчуває український народ. Це треба тому, що ми, в першу чергу, цивілізована країна, а також тому, що західні партнери можуть відмовити у допомозі.