"Ми — воїни світла": Арестович виступив із важливим закликом до українських військових

Арестович закликав військових до гуманного ставлення до полонених.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав українських солдатів припинити варварське поводження з російськими військовополоненими, яких за 10 днів війни взяли кілька сотень.

Він записав відеозвернення та опублікував його у Facebook після того, як у мережі з’явилися кадри після арешту російського пілота Красноярцева, який бомбив українське місто Чернігів на штурмовику Су-25.

Арестович сказав, що жорстоке поводження з російськими військовополоненими забороняється, оскільки західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти.

"Ми європейська армія, європейська держава. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими — знущання, допити, і всяке "ми голови різатимемо будемо і так далі". Пояснюю чому: по-перше, це нас знелюднює, а у війні дуже правильно тримати стан свідомості. Ми — воїни світла, а не фашисти. Другий момент, наші західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти. Тільки Женевська конвенція", — закликав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що в Україні працює військова прокуратура у кримінальних справах. І військові злочини можуть бути пред’явлені й Україні. Нам не потрібно опинитися у цій позиції.

Арестович додав, що дізнання військовополонених проводять спеціальні органи, і максимум, що можна запитати у росіян прямо на місці – це номер військової частини та ПІБ.

Додамо, що жорстоким поводженням Арестович назвав відео, де українські військовослужбовці знімають російського льотчика, якого взяли в полон. На кадрах один із військових дзвонить коханій окупанта й каже наступне: "Зараз ми твоїй киці будемо яйця відрізати. Куди тобі їх відправити? Слава Україні!".

Нагадаємо, що у мережі показали наслідки бомбардувань мирних міст України російськими окупантами. Війська путіна несуть в Україну справжню розруху.