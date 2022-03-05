Пілот російського літака, який обстрілював Чернігів, бомбив Сирію (фото, відео)
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Швидше за все, обидва льотчики бомбили мирне населення в Сирії.
Після того, як українські ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова, пілота вдалося зловити (другий розбився) та провести допит.
Як повідомляє голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram, прізвище пілота Красноярцев.
Очевидно, це він скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.
Можна припустити, що саме цей літак міг скинути на місто бомби, котрі напередодні вбили 47 чернігівців.
Ще один російський пілот – майор Криволапов – загинув.
Очевидно, як перший, так і другий пілоти раніше вбивали мирних людей у Сирії, але в Україні щось пішло не так. Вже стало відомо, що другий пілот збитого літака – Костянтин Криволапов – вже перебував у базі "Миротворця" за війну в Сирії та причетність до масових вбивств мирного населення.
Зазначимо, що ворожа авіація продовжує бомбардувати мирні міста. Окупанти завдали авіаударів по житлових будинках у Білій Церкві, а також атакували Одеську область. Однак, крім цього, від обстрілів постраждала і Сумська область.
Нагадаємо, що 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.
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