Швидше за все, обидва льотчики бомбили мирне населення в Сирії.

Після того, як українські ППО збили російський літак Су-25 на околицях Чернігова, пілота вдалося зловити (другий розбився) та провести допит.

Як повідомляє голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram, прізвище пілота Красноярцев.

Очевидно, це він скидав бомби на мирний Чернігів. Льотчик все заперечує і заявляє, що не знав точного бойового завдання, і що це його перший виліт над Черніговом.

Можна припустити, що саме цей літак міг скинути на місто бомби, котрі напередодні вбили 47 чернігівців.

Ще один російський пілот – майор Криволапов – загинув.

Очевидно, як перший, так і другий пілоти раніше вбивали мирних людей у Сирії, але в Україні щось пішло не так. Вже стало відомо, що другий пілот збитого літака – Костянтин Криволапов – вже перебував у базі "Миротворця" за війну в Сирії та причетність до масових вбивств мирного населення.

Льотчик, який стоїть поруч із президентом Сирії Башаром Асадом, дуже схожий на Красноярцева.

Льотчик Криволапов

Льотчика Криволапова внесено до бази "Миротворця" за війну в Сирії

Зазначимо, що ворожа авіація продовжує бомбардувати мирні міста. Окупанти завдали авіаударів по житлових будинках у Білій Церкві, а також атакували Одеську область. Однак, крім цього, від обстрілів постраждала і Сумська область.

Нагадаємо, що 5 березня українські війська знищили черговий російський гелікоптер, а Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.