Такі втрати, як після бомбардування 1941-го: як виглядає Чернігів зараз (фото, відео)

Окупанти продовжують обстрілювати багатоповерхові житлові масиви.

У четвер, 3 березня, на восьмий день війни з російськими окупантами триває обстріл великих міст України.

Як повідомляє Чернігівська ОДА, російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву в центрі міста.

Багато багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття. Поблизу немає жодних військових об’єктів.

Поруч знаходяться лікарні, кілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок. На місці працюють рятувальники.

Мер міста Владислав Атрошенко заявив, що такі втрати, як зараз, Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами у серпні 1941-го.

"Сьогодні місто розстрілюють великокаліберними ракетами, по ньому завдають авіаційні удари. Пошкоджено багато об’єктів та споруд: пам’ятники архітектури, навчальні заклади, лікарні, десятки житлових будинків. Подібні втрати Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами 23-25 ​​серпня 1941 року. Такі самі злочини проти міста і проти людства завдає російська армія", — сказав Атрошенко.

Також мер Чернігова додав, що місто не здадуть і боротимуться до смерті.

Зазначимо, що вранці 3 березня росія обстріляла нафтобазу у Чернігові на території держпідприємства "Комбінат Астра".

Нагадаємо, що путінські війська обстріляли місто Ізям у Харківській області. Багато будинків зруйновано вщент, ще більше — залишилися без вікон, знищенний місцевий парк.

Крім того, вночі 3 березня під масивний артобстріл знову потрапив Харків. Наразі центр міста нагадує кадри з постапокаліптичних фільмів, адже майже все зруйновано вщент.