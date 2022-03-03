росія обстріляла нафтобазу у Чернігові — фото та відео пожежі

Над містом піднімаються клуби чорного диму

У Чернігові, який піддається обстрілам загарбницької армії росії, вранці влучили до нафтобази на території держпідприємства "Комбінат Айстра".

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Через попадання снаряда спалахнули резервуари загальною місткістю в три тисячі кубометрів дизельного палива. Кількість жертв та постраждалих невідома.

На гасіння нафтобази задіяли 25 пожежників та 5 одиниць техніки.

Раніше під час обстрілів у Чернігові постраждали житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури.

У регіоні також оголосили нагороду за захоплених солдатів та техніку росіян. Її уже почали виплачувати – за військового та офіцера заплатили 600 доларів.

Серед міст, що знаходяться під постійним обстрілом російських військ — Харків. У ньому також окупанти стріляють по житлових будинках, школах, театрах, університетах, будівлях міського та обласного керівництва. На Харківщині обстріляли місто Ізюм.

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Як писав "Телеграф", ще однією "гарячою точкою" України залишається столиця — окупанти не змогли зміцнитися на підступах до Києва та обстрілюють місто здалеку.