"Рускій мір, бл**ь": як після виглядає місто Ізюм після обстрілів російськими окупантами (відео)

Місцеві жителі не стримують емоцій, споглядаючи на руїни рідного міста

У ніч на четвер, 3 березня, російські окупанти здійснили удар по містечку Ізюм, що у Харківській області. Чимало будівель зруйновані вщент, ще більше — залишилися без вікон, місцевий парк розбитий на друзки.

Відеозаписами очевидців нищівних наслідків "руського міра" ділиться "Телеграф".

Фактично Ізюм знаходиться на відстані 115 км від Харкова. Якщо ж їхати між містами на автомобілі, то доведеться здолати усі 127 км.

Ізюм на карті України

Відомо, що росіяни обстрілювали не лише адміністративні об'єкти. Перший снаряд потрапив у житловий будинок, де знаходилося вісім осіб. На жаль, усі вони загинули.

Попереджаємо: на відео присутньо дуже багато ненормативної лексики (18+).

Також були здійснені нальоти на Ізюмське відділення поліції та будівлю міськради. Дісталося й іншим будівлям та навіть парку. Очевидці стверджують, що по всьому місту розкидало дерев'яні щепки, бите скло та інші частини пошматованої архітектури.

Деякі об'єкти постраждали від пожеж, котрі розпочалися внаслідок обстрілів та вибухів снарядів. Загалом місцеві жителі неймовірно злі на росіян, які прийшли їх "рятувати", та нагадують, що саме такі наслідки приносить "рускій мір", куди б він не прийшов.

Нагадаємо, що вночі під масивною атакою путінських вояк був також і обласний центр — Харків. Наразі центр міста нагадує кадри із постапокаліптичних фільмів, адже майже все зруйновано вщент.