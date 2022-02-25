У Чернігові окупанти атакували СБУ: у будівлі масштабна пожежа (відео)
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Щільний дим від загоряння видно за кілька кілометрів від осередку пожежі
Під час запеклого бою у Чернігові два ворожих снаряди влучили у будівлю обласного управління Служби безпеки України, від чого та зайнялася.
Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на офіційну інформацію від пресцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області.
На кадрах оприлюдненого відео чітко видно, як палає будівля управління СБ України Чернігівщини, в яку поцілили ракети російських окупантів. Щільний дим від загоряння приміщень відомства простягається на кілька метрів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці від падіння уламків літака окупантів, збитого українськими захисниками уночі на 25 лютого загорівся житловий будинок.
Також нагадаємо, що в результаті російського обстрілу неподалік станції метро "Харківська" у Києві в ніч на 25 лютого травми різного ступеню тяжкості отримали вісім людей.
Окрім того, ми писали Росія здійснила авіаудар по столиці прямо посеред ночі, після чого уламки однієї з ракет впали на будівлю багатоповерхового житлового будинку.
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