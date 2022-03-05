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Авіаудари та можливий десант: що зараз відбувається у Одесі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Будівлі добряче дісталося Новина оновлена 05 березня 2022, 08:26
Будівлі добряче дісталося

Загалом на Одещині за дні війни було відносно спокійно

Рано-вранці у суботу, 5 березня, на десятий день війни, російські ворожі війська здійснили атаку на Одеську область. Зокрема, постраждало село Великодолинське, що знаходиться поблизу Одеси. Удар був здійснений на одну із будівель критичної інфраструктури.

Про це повідомляє військовий журналіст та волонтер Сергій Братчук на своїй Facebook-сторінці.

Ворог обстріляв один із об'єктів, завдавши йому значної руйнації.

Одна зі стін будівлі знищена повністю, видно внутрішні перегородки та сходи. Поблизу лишилася купа уламків. Однак, на щастя, обійшлося без людських жертв — принаймні, за попередньою інформацією.

Деякі джерела стверджують, що в цьому населеному пункті знаходиться станція за слідкування за радіоефіром, яка використовувалася ще в часи СРСР. Якщо це так, то ворог вкотре доводить, що воює за лекалами минулих літ, незважаючи на швидкий розвиток усього іншого людства.

Шматок даху
Шматок даху

Це одна із небагатьох атак, яка торкнулася Одещини за десять днів війни.

Повибивало вікна
Повибивало вікна

Все тому, що початково, за планами ворога, курортний регіон мали атакувати з моря, а саме за допомогою навченого десанту. Однак погодні умови не дозволили здійснити нормальну висадку ворожих військ на території області.

"Великі кораблі російської ескадри відійшли з морського рейду Одеси", — підкреслив Братчук.

При цьому він закликав жителів регіону залишатися уважними та обережними, а також довіряти інформації лише із перевірених та офіційних джерел.

Наразі ситуація в регіоні стабільна та контрольована. Загалом Одещина готова до зустрічі російських окупаційних військ, аби чудово продемонструвати, що цей регіон — завжди Україна.

Раніше ми повідомляли, що неподалік Одеси було збито ворожий літак, хоча, на жаль, пілот встиг катапультуватися. Однак у регіоні його вже шукають всі місцеві мешканці.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Обстріл #Війна #Одеська область
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