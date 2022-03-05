Українські бійці збили ще один гелікоптер окупантів: ефектне відео

Мотивація українських бійців є присутньою — захист своєї країни

На десятий день війни з росією 5 березня українські військовослужбовці прицільно розстріляли ще один гелікоптер окупаційних російських військ.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на українського військовослужбовця Анатолія Штефана, який відомий також як блогер "Штірліц".

Зазначається, що відеозаписом з українцями поділилися представники державної аеророзвідувальної служби.

Однак поки що невідомо, в якому саме регіоні країни відбулося таке полювання на ворожу "пташку".

Судячи з представлених кадрів, екіпаж вертольота не вижив.

Зазначимо, що українські захисники чудово призвичаїлися давати відсіч повітряним атакам ворога. ЗСУ щодня знищують авіаційну техніку противника у дуже непоганій кількості. Станом на ранок 5 березня можна було стверджувати, що в російській армії знищено вже кожен дев’ятий літак, що є на озброєнні.

Докладніше про всі втрати путінських військ можна прочитати у свіжому зведенні, наданому Генштабом Збройних Сил України. За неповних десять днів війни противник став "біднішим" на понад десять тисяч солдатів і офіцерів.