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Українські бійці збили ще один гелікоптер окупантів: ефектне відео

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Авіаційної техніки у росіян стає дедалі менше Новина оновлена 05 березня 2022, 11:22
Авіаційної техніки у росіян стає дедалі менше

Мотивація українських бійців є присутньою — захист своєї країни

На десятий день війни з росією 5 березня українські військовослужбовці прицільно розстріляли ще один гелікоптер окупаційних російських військ.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на українського військовослужбовця Анатолія Штефана, який відомий також як блогер "Штірліц".

Зазначається, що відеозаписом з українцями поділилися представники державної аеророзвідувальної служби.

Однак поки що невідомо, в якому саме регіоні країни відбулося таке полювання на ворожу "пташку".

Судячи з представлених кадрів, екіпаж вертольота не вижив.

Зазначимо, що українські захисники чудово призвичаїлися давати відсіч повітряним атакам ворога. ЗСУ щодня знищують авіаційну техніку противника у дуже непоганій кількості. Станом на ранок 5 березня можна було стверджувати, що в російській армії знищено вже кожен дев’ятий літак, що є на озброєнні.

Докладніше про всі втрати путінських військ можна прочитати у свіжому зведенні, наданому Генштабом Збройних Сил України. За неповних десять днів війни противник став "біднішим" на понад десять тисяч солдатів і офіцерів.

Теги:
#Україна #Росія #Гелікоптер #Втрати
Авіаційної техніки у росіян стає дедалі менше
Україна
Українські бійці збили ще один гелікоптер окупантів: ефектне відео
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