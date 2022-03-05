Українські бійці збили ще один гелікоптер окупантів: ефектне відео
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Мотивація українських бійців є присутньою — захист своєї країни
На десятий день війни з росією 5 березня українські військовослужбовці прицільно розстріляли ще один гелікоптер окупаційних російських військ.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на українського військовослужбовця Анатолія Штефана, який відомий також як блогер "Штірліц".
Зазначається, що відеозаписом з українцями поділилися представники державної аеророзвідувальної служби.
Однак поки що невідомо, в якому саме регіоні країни відбулося таке полювання на ворожу "пташку".
Судячи з представлених кадрів, екіпаж вертольота не вижив.
Зазначимо, що українські захисники чудово призвичаїлися давати відсіч повітряним атакам ворога. ЗСУ щодня знищують авіаційну техніку противника у дуже непоганій кількості. Станом на ранок 5 березня можна було стверджувати, що в російській армії знищено вже кожен дев’ятий літак, що є на озброєнні.
Докладніше про всі втрати путінських військ можна прочитати у свіжому зведенні, наданому Генштабом Збройних Сил України. За неповних десять днів війни противник став "біднішим" на понад десять тисяч солдатів і офіцерів.
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