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Росіяни завдали авіаудару по житлових будинках у Білій Церкві: є поранені (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Наслідки авіаудару у Білій Церкві Новина оновлена 05 березня 2022, 11:07
Наслідки авіаудару у Білій Церкві

Мирні українці знову страждають від обстрілу з боку армії Росії.

Російські окупанти продовжують завдавати ворожих ударів по житлових будинках та мирних жителів українських міст. Після атаки на Одеську область, загарбники завдали авіаудару на місто Біла Церква в Київській області.

Наразі на місці події працює поліція та працівники ДСНС, які допомагають громадянам подолати наслідки вибуху. На сторінці поліції Київської області у Фейсбуці повідомляється, що внаслідок удару по Білій Церкві пошкоджено майже 20 житлових будинків та навіть є потерпілі, проте інформація ще уточнюється.

Там же було опубліковано і фото та відео руйнувань житлового кварталу.

Нагадаємо, що з початку війни ворожі війська намагаються захопити Маріуполь. У місті склалася критична ситуація, люди залишилися без води та тепла. Від обстрілу постраждали мирні жителі – у місті багато поранених.

Також від російської окупації страждають і жителі Херсона. Херсонці, попри небезпеку, продовжують виходити на мітинги проти Росії. Зазначимо, що напередодні у Херсоні намагалися провести зйомку фейкового телесюжету про те, як городяни нібито радісно зустрічають "російський світ". Проте патріоти зірвали цей задум, а потім ще й знищили всі привезені росіянами продукти.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Біла Церква
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