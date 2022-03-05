Кіно для Скабеєвої скасовується: у Херсоні знищили "гуманітарку" окупантів (відео)

Окупанти намагалися "підкупити" херсонців простроченими продуктами.

Російська влада активно намагається показати своєму народу, що українські ЗМІ брешуть про війну в Україні, обстріл мирних жителів та мітинги проти російської армії. Для цього окупанти мали план зняти відео, на якому показати "миротворчу акцію" для жителів Херсона, які "дуже хочуть" створити так звану ХНР. Проте херсонці зірвали плани росії та вийшли на мітинг проти рф з українськими прапорами.

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як українці топчуть привезену росіянами продукти, зокрема прострочену тушкованку. На ролику чути, як один із мітингувальників спочатку почав обурюватися, що псують їжу, але дізнавшись, що її термін придатності минув, також почав її топтати.

"- Що ти робиш?!, — Та ти на термін придатності подивися! " — звучить на відео.

Зазначимо, що раніше сало відомо, що для того, щоб зняти "красиву картинку", росіяни привезли спеціально підготовлених людей з Криму, які прикидаються жителями Мелітополя, Херсона та інших міст і зображають радісні посмішки.

Нагадаємо, що крім таких фейкових вкидань, пропагандисти також щедро користуються заміною фактів. Так, на їхню думку, Харків досі перебуває в абсолютній безпеці, хоча чомусь замість нього нібито у "прямому ефірі" транслюються вулиці Запоріжжя.

Втім, навіть якщо зараз хтось і зверне на це увагу, йому загрожує великий штраф або серйозний тюремний термін, адже в Держдумі росії прийняли відповідний закон.