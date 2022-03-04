У Росії підтримали закон про величезні тюремні терміни за "фейки" про війну

Росія сьогодні все більше нагадує світ Оруелла

Російські депутати одноголосно підтримали закон, що передбачає до 15 років позбавлення волі за висловлення інакодумства. Насамперед це стосується поширення інформації щодо війни з Україною, а також участі у тематичних акціях протесту.

Новина повідомляє "УНІАН" із посиланням на росЗМІ.

Росіянам, які посміють не послухатися влади, тепер загрожує кримінальна відповідальність. Найм’якше покарання — сплата великого штрафу в розмірі від 700 тисяч до 1,5 млн. рублів. Також можна сісти до колонії на три роки. Так затикатимуть роти тим, хто розповсюджує "заздалегідь хибні фейки".

Посадовим особам або групам людей за таку ж поведінку або доведеться заплатити від 3 до 5 млн рублів, або попрощатися зі свободою на 5-10 років.

Якщо інформація, що розповсюджується росіянами, "тягне за собою тяжкі наслідки", то таких громадян сховають за ґрати на термін 10-15 років.

Тим, хто виходитиме на мітинги, доведеться виплачувати штраф — 100-300 тисяч рублів. Також можливе попадання в колонію терміном до 3 років.

Більш "тяжкі наслідки" спричиняють, звичайно, покарання більше — від 300 тисяч до мільйона рублів штрафу або 5 років колонії.

Якщо ж хтось у Росії ризикне підтримати санкції проти держави, він теж буде покараний по всій суворості. Штраф передбачає сплату півмільйона рублів або три роки колонії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що провладні росіяни фейків якраз не гребують. Наприклад, на одному з прокремлівських каналів був показаний репортаж, де як мирний і спокійний Харків був показаний Запоріжжя. У цей час український Харків перебуває у руїнах.