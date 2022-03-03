"Нас там немає": роспропаганда показала у прямому ефірі Запоріжжя замість Харкова

Роспропаганда невтомно продукує фейки й запевняє у них росіях.

Російська армія восьмий день поспіль обстрілює українські міста — найбільше зараз дістається Харкову, по якому окупанти б'ють ракетами. Тим часом пропагандистські ЗМІ рф продовжують стверджувати, що їх бойовики по мирному населенню не стріляють.

На це звернув увагу народний депутат України Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі.

За його словами, по російському "Першому каналу", який позиціює себе як головний канал країни, показали сюжет нібито з Харкова. На кадрах був нібито прямий ефір і це мало стати довести, що окупанти "не стріляють по мирних районах і містах".

Однак, росіянам пропагандистський канал показав зовсім не Харків, а Запоріжжя.

На росТБ у прямому ефірі показали не Харків, а Запоріжжя

Нагадаємо, що за останні кілька днів окупанти нещадно били по Харкову — по місту проводили авіаудари та випускали ракети. Центр міста та його торгові площі зараз повністю зруйновані.

Варто зазначити, що російські загарбники руйнують не лише Харків, а й прилеглі населені пункти. Як повідомляє Генштаб, спроби наступу ведуться у напрямку Лозової, Золочева, Балаклії. Вночі ворог обстріляв також і місто Ізюм. Там загинули вісім людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові загинула учасниця місії ОБСЄ — вона намагалася доставити їжу своїй родині.