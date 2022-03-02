У Росії за "фейки про військових" даватимуть величезні терміни

Країна-агресор намагається боротися із правдою.

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабного військового вторгнення російських військ в Україну в Росії вирішили боротися з інформацією про своїх військових.

Про це повідомляє dumatv.ru.

За інформацією джерела, до Державної думи росії внесли законопроєкт про посилення відповідальності за нібито фейки про російських військових. Російські депутати розглянуть поправки до Кримінального кодексу у п’ятницю, 4 березня. У разі прийняття поправок громадянинам загрожує до 15 років позбавлення волі за поширення таких "фейків". Додамо, що ініціатором поправок став речник Держдуми В’ячеслав Володін. Володін у такий спосіб хоче відреагувати на "вал фейкових повідомлень" з України, куди цинічно вторглися російські окупанти.

Додамо, що міністерство оборони Росії не розповідає своїм громадянам про втрати на війні з Україною, цю інформацію регулярно публікує українська влада.

Раніше повідомлялося, що російські військові потрапили в полон у Миколаєві, один із них навіть додзвонився до матері. До речі, в Росії хочуть запровадити військовий стан.