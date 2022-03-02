По тисячі солдатів на день та сотні одиниць техніки: нищівні втрати армії росії в Україні на сьомий день війни
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Зазначимо, що ці дані ще уточнюються, бо бої продовжуються.
Війна росії проти України, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін, вже сьомий день продовжує забирати життя солдатів, і варто зазначити, що більшість з уже загиблих — це військові з армії країни-агресора.
За шість повних днів протистояння, станом на ранок 2 березня, близько 6000 російських солдатів було вбито та поранено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 склали:
- особовий склад – 5840 осіб
- літаки – 30 одиниць
- вертольоти – 31 одиниця
- танки – до 211 одиниць
- бойові броньовані машини — 862 одиниці
- артилерійські системи – 85 одиниць
- засоби ППО – 9 одиниць
- РСЗВ — 40 одиниць
- цистерни з ПММ — 60 одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 одиниці
- катери – 2 одиниці
- автомобільна техніка – 355 одиниць
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій" — зазначається у повідомленні Генштабу.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що президент росії володимир путін почав зриватися на своєму оточенні через провал із захопленням України.
Також нагадаємо, що в Маріуполі Донецької області ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються захопити місто, але одержують відсіч.
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