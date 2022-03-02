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По тисячі солдатів на день та сотні одиниць техніки: нищівні втрати армії росії в Україні на сьомий день війни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Українські захисники продовжують знищувати противника Новина оновлена 02 березня 2022, 10:38
Українські захисники продовжують знищувати противника

Зазначимо, що ці дані ще уточнюються, бо бої продовжуються.

Війна росії проти України, яку розв’язав кривавий диктатор володимир путін, вже сьомий день продовжує забирати життя солдатів, і варто зазначити, що більшість з уже загиблих — це військові з армії країни-агресора.

За шість повних днів протистояння, станом на ранок 2 березня, близько 6000 російських солдатів було вбито та поранено. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 склали:

  • особовий склад – 5840 осіб
  • літаки – 30 одиниць
  • вертольоти – 31 одиниця
  • танки – до 211 одиниць
  • бойові броньовані машини — 862 одиниці
  • артилерійські системи – 85 одиниць
  • засоби ППО – 9 одиниць
  • РСЗВ — 40 одиниць
  • цистерни з ПММ — 60 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 одиниці
  • катери – 2 одиниці
  • автомобільна техніка – 355 одиниць

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій" — зазначається у повідомленні Генштабу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що президент росії володимир путін почав зриватися на своєму оточенні через провал із захопленням України.

Також нагадаємо, що в Маріуполі Донецької області ситуація залишається напруженою. Російські війська намагаються захопити місто, але одержують відсіч.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати
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