Ворог б'є про Маріуполю: у лікарнях більше сотні поранених громадян

За життя мирних жителів борються медики.

На Донеччині ворожі війська зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, однак всі їхні спроби виявилися марними. При цьому від ворожих обстрілів постраждали мирні жителі — таких людей вже зараз 128.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у Facebook.

За його словами, по місту 1 березня посеред дня російські окупанти завдали цинічний удар з градів та ракет. Снаряди поцілили у житлові масиви, а особливо сильно постраждали Лівий берег і Кіровський масив.

Внаслідок ворожих обстрілів до лікарні з пораненнями потрапили 128 осіб мирного населення. Лікарі безперестанку намагаються врятувати їм життя.

"Сьогодні наші дорогі та шановні військові Збройних сил України, Національної гвардії та полку Азов також без сну та відпочинку працюють над тим, щоб зберегти для майбутнього наш український Маріуполь. Мені подобається той настрій, який є у наших військових. У їхніх очах – мужність. У їхньому серці – злість. Агресія до тих, хто прийшов на нашу землю і хоче забрати у нас майбутнє", — додав мер Маріуполя.

Міський голова також зазначив, що комунальні служби роблять усе для того, аби у Маріуполі відновився мобільний зв'язок та відновили всі інші сектори житлово-комунальних послуг.

Наслідки обстрілу з боку російських окупантів у Маріуполі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сильних ударів з боку росіян зазнає місто Харків, яке 1 березня окупанти обстрілювали кілька разів. Ранок у місті почався з прильоту ракети на центральну площу до будівлі ОДА, а ввечері обстріл продовжився. Загарбники ціляться по цивільних об’єктах – влучили до поліклініки, житлових будинків. Кількість жертв невідома — лише денні теракти забрали життя 15 громадян — і ця цифра не є остаточною, оскільки всі завали ще не розібрані.