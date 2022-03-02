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Кажуть, що їх обдурили, і дзвонять мамі: з'явилося нове відео із полоненими окупантами

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські полонені Новина оновлена 02 березня 2022, 15:13
Російські полонені

Українські захисники впіймали чергове "російське гарматне м’ясо".

У середу, 2 березня, на сьомий день повномасштабної війни Росії з Україною у Миколаєві затримали кількох російських окупантів.

Про це повідомляє telegram-канал Миколаївської обласної державної адміністрації.

У мережі опублікували відео допиту загарбників.

Полонений окупант із Сибіру зізнався, що його обдурили. Він заявив, що у рф в новинах кажуть, що Україна є терористичною державою. Також окупант заявив, що особисто він нікого не вбивав. Окрім того, російський солдат закликав своїх співвітчизників не нападати на нашу країну.

Ще один полонений росіянин додзвонився до матері та розповів, що перебуває в полоні, де з ним добре поводяться. Російський окупант попросив маму сходити до військкомату і закликати не відправляти сюди солдатів з Росії.

Раніше повідомлялося, що 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі харківської міської ради. А у Херсоні українці відібрали національні прапори у російських солдатів. Також у керівництві російської армії проговорилися про війну з Україною, заявивши, що готувалися до нападу кілька місяців.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Росія #Війна з Росією
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