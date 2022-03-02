Дух нескорених: в Херсоні люди відібрали українські прапори у окупантів (відео)

Такої любові до рідної держави ще треба пошукати

У вівторок, 2 лютого, небайдужі жителі Херсону вирішили протидіяти російським окупантам, котрі на сьомий день війни намагаються зайняти половину міста. Кілька осіб, побачивши, що загарбники знімають синьо-жовті стяги, пішли до них. Після коротких перемовин вони забрали державні прапори собі.

Відео публікують місцеві Telegram-канали, повідомляє "Телеграф".

Доволі символічно, що інцидент відбувся на площі Свободи.

Після того, як прапори вдалося забрати, їх підняли високо у повітря. Одразу за цим прозвучали голосні вигуки "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Додамо, що все це відбувалося не просто на очах у російських солдат, а й перед їхньою технікою. Себто люди ризикували власним життям, аби не дозволити знищити українські прапори, а потім ще й пішли з ними вулицями міста.

Поки відомо, що російські окупанти намагаються утримати за собою половину міста. Тероборона та військовослужбовці, відповідно, зайняли іншу. Однак влада Херсону запевняє, що здаватися ніхто не збирається.

Додамо, що напередодні ми розповідали про те, як російська армія почала гатити в Херсоні по житловим масивам. Постраждало кілька будинків, у яких повилітали всі вікна. Згодом стало відомо і про кількість людських жертв.

Також ми писали, якою була обстановка у місті станом на вечір 1 березня — росіяни стріляли по будинках та школі.