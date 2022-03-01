У Херсоні четверо цивільних постраждали від обстрілів окупантів: яка ситуація у місті зараз (відео)

У одній з обстріляних багатоповерхівок стався витік газу.

Російські окупанти в ніч на 1 березня пішли на штурм Херсону, однак місту вдалося втримати оборону і розбити колону військової техніки разом із загарбниками. Бойовики РФ після поразки пішли на безпрецедентний крок — почали гатити по житлових будинках.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Україні, ворог близько 10:53 ранку під час обстрілу міста випустив два снаряди у два дев'ятиповерхові будинки. Від удару квартири на 2-му та 3-му поверхах повністю зруйнувало, а в інших — повибивало вікна.

В одному з будинків виникла пожежа, в результаті чого попередньо постраждало 4 особи. Пожежу ліквідували силами ДСНС, однак загроза не минула, адже рятувальники повідомили, що стався витік газу в одній з багатоповерхівок.

На кадрах (18+, присутня нецензурна лексика) напівзруйновані будинки по вулиці Тарле.

Крім цього, окупанти знищили Херсонський водоканал. Зараз будівля повністю охоплена вогнем.

Мешканців міста просять залишатися в укриттях та не виходити на вулиці. Є інформація, що бойовики РФ беруть цивільне населення у полон, щоб потім використовувати як живий щит.

Нагадаємо, що російських окупантів бачили вранці, 1 березня, в Шуменському та Таврійському районі Херсона.

Про шостий день протистояння України російським загарбникам читайте у матеріалі: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)".