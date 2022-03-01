Херсон в російській облозі: як пройшла ніч та ситуація в місті на ранок 1 березня
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Довкола місто на відстані 1-2 км базуються окупанти
Херсон є одним із тих міст, куди російські загарбники хочуть потрапити уже шостий день поспіль. При цьому місто героїчно тримає свою оборону та дає титанічну відсіч кожному намаганню зайти ворогу всередину.
Якою є ситуація на ранок 1 березня, повідомляє "Телеграф" із посиланням на "Суспільне Херсон".
Як розповів лідер місцевої оборони Костянтин Риженко, ніч для херсонців минула відносно спокійно. Було кілька непростих моментів, місто обстрілювали з 23-ї до 1 години ночі.
"За словами наших військових, працювала українська техніка, були обстріляні позиції росіян, які зараз знаходяться поблизу Чорнобаївки", — додав представник тероборони.
О третій ночі в регіоні з'явилися тривожні новини про ймовірний штурм міста, але все залишилося спокійно.
Пізніше стало відомо, що вранці в Шуменському та Таврійському районі люди помітили ворожих солдат — почали використовувати піхоту.
При цьому росіяни поки поводяться спокійно, не чіпають місцевих, не розстрілюють машини і т.п. На думку херсонців, вони можуть просто оглядати місцевість для подальшої атаки, резюмував Риженко.
Ранкові відео. Присутня ненормативна лексика (18+).
Зазначимо, що продовжують тримати оборону й інші міста нашої неньки-України. Але ситуація все ще не дозволяє розслабитися. Так, неподалік від Києва була помічена колона ворожої техніки, яка займає 27 кілометрів. Вона рухається з боку Гостомеля.
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