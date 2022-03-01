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27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю Новина оновлена 01 березня 2022, 07:03
Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю

Колона вже була помічена на межі столиці

Російська військова техніка впевнено наближається до Києва — колону завдовжки 27 кілометрів бачили з боку аеропорту в Гостомелі.

Супутникові знімки зробила компанія Maxar Technologies Inc (MAXR.N), повідомляє "Телеграф" із посиланням на Reuters.

Супутники зробили усі ці фото увечері у понеділок, 28 лютого.

На них видно, як сотні бронетранспортерів, танків, артилерії, машин тилового забезпечення рухаються зі східної околиці аеропорту "Антонов" у Гостомелі на південь у напрямку Києва.

На знімках фігурують такі населені пункти, як Здвижівка, Стоянка, Іванків. Варто зауважити, що Стоянка знаходиться біля кордону Києва.

Варто зауважити, що в одній із останніх статей на CNN пишуть, що є мало надії на швидке завершення війни в Україні, і найближчим часом президент РФ Володимир Путін може зайти так далеко, що кине ще більше зусиль для участі у бойових діях. Але оскільки вторгнення триває вже другий тиждень, а не закінчилося бліцкригом, є підстави думати, що РФ зустріла значно більший опір, ніж прогнозувала.

Російські військові під Києвом
Російські військові під Києвом

Як повідомляв "Телеграф", раніше Maxar зробили знімки великого скупчення сухопутних військ РФ і гелікоптерів, розміщеного на території Білорусі.

Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю
Україна
27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)
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Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю
27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)
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