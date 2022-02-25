За аеропорт Гостомелю йдуть запеклі бої: подробиці

Захисники України продовжують тримати оборону

Українські війська продовжують бої за аеропорт у Гостомелі під Києвом. Це одна із "гарячих точок" України. Він переходив з рук до рук — російські окупанти намагаються взяти його під контроль. Згідно з останніми новинами, вранці 25 лютого до російських військових прибуло підкріплення.

Як стало відомо "Телеграфу", Гостомель не зданий і бої тривають. Про це повідомила гендиректор Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Ірина Побєдоносцева. Російські війська перехопили ініціативу — їх суттєво посилили людьми та зброєю. Вчора українські війська зробили ефективну контратаку.

Гостомель знаходиться неподалік від столиці України. Він стратегічний важливий для супротивника, адже в аеропорту можна висадити десант на Київ.

Гостомель на карті

Напередодні ввечері, у перший день вторгнення, стало відомо, що у Гостомелі висадився російський десант — дві сотні людей, це понад тридцять гелікоптерів. Частину з них українські захисники збили.

Як раніше писав "Телеграф", російські окупанти 25 лютого робили масові атаки по столиці. Один із літальних апаратів був збитий ППО України, але все одно завдав істотних збитків потрапивши в житловий будинок.

Також президент України Володимир Зеленський спростував чутки про те, що він втік у бункер та повідомив, що все ще у Києві.