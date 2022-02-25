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З'явилось відео з наслідками падіння російського літака на багатоповерхівку в Києві

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Від уламків літака серйозно постраждав будинок на Позняках Новина оновлена 25 лютого 2022, 18:33
Від уламків літака серйозно постраждав будинок на Позняках

Мешканці показали свої напівзруйновані квартири

У Києві в районі Позняків зранку у п'ятницю, 25 лютого, уламки збитого літального апарату російської армії потрапили у житловий будинок. Багатоповерхівку охопила серйозна пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно приборкати.

Як передає Державна служба з надзвичайних ситуацій, мова про будинок за адресою вул. Кошиця, 7а.

Відомо, що пожежа розпочалася близько 5 ранку після того, як у будинок потрапили уламки безпілотника. Вже о 05:37 рятувальники відзвітували, що хм вдалося ліквідували вогонь на площі 100 м кв. При цьому було врятовано 20 осіб, ще 150 громадян евакуювали, а 8 — отримали травми.

Над ліквідацією пожежі працювали 72 особи та 12 одиниць техніки.

Кореспонденту "Телеграфу" вдалося отримати ексклюзивні кадри від мешканців цього будинку. Майно жителів багатоповерхівки серйозно постраждало, квартири знаходяться у напівзруйнованому стані. Вікна та лицеві стіни будинку знищені, а в меблях застрягли уламки збитого безпілотника, які потрапили у будинок.

Будинок на вулиці Кошиця, 7А сильно постраждав від уламків безпілотника
Квартири людей у напівзруйнованому стані
Квартири людей у напівзруйнованому стані
У меблях застрягли уламки збитого літака, які прилетіли у будинок
У меблях застрягли уламки збитого літака, які прилетіли у будинок

Нагадаємо, що схожий випадок стався у Києві на вулиці Садовій, де після падіння на приватний будинок фрагментів збитого літака почалася пожежа.

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу неподалік станції метро "Харківська" у Києві в ніч на 25 лютого постраждало вісім людей.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Напад #Війна
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