Окупанти зруйнували військову частину в Охтирці: загинуло 70 військовослужбовців ЗСУ (фото)

Місто напередодні зазнало масованого артилерійського удару.

В Охтирці (Сумська область), яка напередодні зазнала масованого артилерійського обстрілу з боку окупаційних військ, було зруйновано військову частину, внаслідок чого загинуло 70 українських військовослужбовців.

Про це вночі 1 березня повідомив голова Сумської військової держадміністрації Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на місці продовжують працювати добровольці та співробітники ДСНС. Є можливість, що під завалами залишаються люди.

"Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі – під 70 померлих українських бійців", — повідомив він, додавши, що зараз особи загиблих встановлюються.

За словами Живицького, російські окупанти теж зазнали великих втрат, а їхні тіла збирають містом співробітники "Червоного хреста".

"Попри обстріли, бомбардування та війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу і не падають духом. Тероборона працює", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 28 лютого район Охтирки зазнав масованих обстрілів, через що була зруйнована місцева нафтобаза.

Крім того, неподалік міста окупанти відкрили вогонь по легковому автомобілю, в якому перебували мирні жителі. Після цього вони кинули свій БТР, забрали автомобіль у загиблих і зникли у невідомому напрямку.