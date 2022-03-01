Оккупанты разрушили воинскую часть в Ахтырке: погибли 70 военнослужащих ВСУ (фото)

Город накануне подвергся массированному артиллерийскому удару.

В Ахтырке (Сумская область), которая накануне подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны оккупационных войск, была разрушена воинская часть, вследствие чего погибли 70 украинских военнослужащих.

Об этом ночью 1 марта сообщил глава Сумской военной госадминистрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте продолжают работать добровольцы и сотрудники ГСЧС. Есть вероятность, что под завалами остаются люди.

"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов", — сообщил он, добавив, что сейчас личности погибших устанавливаются.

По словам Живицкого, российские оккупанты тоже понесли большие потери, а их тела собирают по городу сотрудники "Красного креста".

"Несмотря на обстрелы, бомбардировки и войска оккупанта Ахтырский район и сама Ахтырка ведут борьбу и не падают духом. Тероборона работает", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 28 февраля район Ахтырки подвергся массированным обстрелам, из-за чего была разрушена местная нефтебаза.

Кроме того, неподалеку от города оккупанты открыли огонь по легковому автомобилю, в котором находились мирные жители. После этого они бросили свой БТР, забрали автомобиль у погибших и скрылись в неизвестном направлении.