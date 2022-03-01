Оккупанты разрушили воинскую часть в Ахтырке: погибли 70 военнослужащих ВСУ (фото)
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Город накануне подвергся массированному артиллерийскому удару.
В Ахтырке (Сумская область), которая накануне подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны оккупационных войск, была разрушена воинская часть, вследствие чего погибли 70 украинских военнослужащих.
Об этом ночью 1 марта сообщил глава Сумской военной госадминистрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте продолжают работать добровольцы и сотрудники ГСЧС. Есть вероятность, что под завалами остаются люди.
"Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище – под 70 умерших украинских бойцов", — сообщил он, добавив, что сейчас личности погибших устанавливаются.
По словам Живицкого, российские оккупанты тоже понесли большие потери, а их тела собирают по городу сотрудники "Красного креста".
"Несмотря на обстрелы, бомбардировки и войска оккупанта Ахтырский район и сама Ахтырка ведут борьбу и не падают духом. Тероборона работает", — добавил он.
Как сообщалось ранее, 28 февраля район Ахтырки подвергся массированным обстрелам, из-за чего была разрушена местная нефтебаза.
Кроме того, неподалеку от города оккупанты открыли огонь по легковому автомобилю, в котором находились мирные жители. После этого они бросили свой БТР, забрали автомобиль у погибших и скрылись в неизвестном направлении.
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