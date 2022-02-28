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Под Ахтыркой оккупанты расстреляли машину с гражданскими: подробности от мэра города (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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В Сумской области оккупанты напали на гражданских Новость обновлена 28 февраля 2022, 12:58
В Сумской области оккупанты напали на гражданских

Недалеко от Ахтырки враг открыл огонь по мирным жителям

В Сумской области недалеко от города Ахтырка российские военные открыли огонь по легковому автомобилю, в котором ехали мирные люди. Машину оккупанты забрали себе. Как передает "Телеграф", об этом мэр города Ахтырка Павел Кузьменко, ранее заявивший о расстреле мародеров, сообщает на своей странице в Фейсбук.

По его словам, по дороге в направлении поселка Чупаховка оккупант на БТР расстрелял легковой автомобиль ВАЗ 21099.

"Граждан выбросили из автомобиля, сами (российские военные – ред.) пересели туда и уехали в сторону Чупаховки", — отмечает в ролике Кузьменко.

Также мэр Ахтырки призвал украинцев сохранять спокойствие, но не забывать о безопасности, ведь война продолжается.

Добавим, что 28 февраля ситуация в Сумах и в регионе остается напряженной. По данным главы Сумской облгосадминистрации (военно-гражданской администрации) Дмитрия Живицкого, со всех сторон в город следует вражеская техника. Кроме того, есть угроза уличных сражений. Поэтому власти призывают жителей оставаться в безопасном месте дома, подальше от окон. В частности, в Ахтырке объявлено о воздушной тревоге.

Напомним,Сумская область оказалась под атакой врага с первых дней полномасштабного вторжения России на украинские земли. Штурмы пришлось отбивать Конотопу, Ахтырке и Сумам.

Теги:
#Сумская область #Ахтырка #Війна
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