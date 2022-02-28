"Расстрел за пьянство и повышение цен": в Ахтырке радикально борются с мародерством

Ахтырка — это Украина.

На пятый день войны с российскими оккупантами мер города Ахтырка (Сумская область) Павел Кузьменко сделал резонансное заявление.

Соответствующий пост городской голова разместил у себя на страничке в Facebook.

Кузьменко в своем обращении к местным жителям отметил, что Ахтырка — это Украина и затронул тему мародерства во время войны. Павел сообщил, что за это преступление в городе предусмотрен расстрел на месте. Кроме того, Кузьменко прировнял к мародерству повышение цен в магазинах. Также он предупредил местных жителей, которые любят выпивать алкоголь на улице.

"Любое пьянство и пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, они будут восприниматься как враг. По городу началось мародерство в частном секторе, и если вы видите, что где-то люди уехали, но там появляются какие-то неизвестные, сообщайте, будут телефоны… будет выезжать туда батальон территориальной обороны. За мародерство – расстрел на месте. Пока поднятие цен на товары будет расцениваться как мародерство", — заявил Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в Бердянске мужчина погиб под пулями российских оккупантов.