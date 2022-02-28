Не отдал мобильный: в Бердянске мужчина погиб под пулями российских оккупантов

Мирное население Украины находится в большой опасности

В Запорожской области произошла трагедия — российские оккупанты, зайдя на территорию Бердянска, расстреляли местного жителя после разговора. Мужчина отказался предоставить мобильный телефон для коммуникации с гражданами РФ.

Подробности сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

По словам представителя Совета обороны Запорожской области Ивана Арефьева, украинец сразу отказался предоставить возможность российскому захватчику поддержать связь с семьей. После этого в ход пошло оружие. К сожалению, от полученных ран житель Бердянска погиб.

Также в Запорожской ОГА напомнили, что многие военнослужащие армии РФ грабят магазины, банки и заправки. Им приходится заниматься мародерством, ведь родная страна их не снабдила всем необходимым.

Все эти преступления, совершенные в военное время, будут расследованы, а их виновники — обязательно наказаны.

Напомним, что сейчас бои идут на восточном и северном фронтах. Особенно горячо на Черниговщине, где обстреливают детсады и дома, а также на Харьковщине, где постоянно ведутся обстрелы городских кварталов.