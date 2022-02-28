Русские обстреляли дома и детский сад: что происходит во фронтовом Чернигове (видео)

Город за ночь обстреливали несколько раз, оккупанты били в одну точку.

С начала суток 28 февраля Чернигов, находящийся в 70 километрах от белорусской границы, несколько раз был обстрелян российской армией. Оккупанты не стеснялись наносить удары по жилому сектору.

Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, за ночь вражеская армия совершала обстрелы Чернигова несколько раз, пытаясь попасть в одну точку. Украинские военные предполагают, что оккупанты пристреливались по радиотелецентру.

За время этих обстрелов снаряды летели в жилищный сектор и повредили дома гражданских.

Боеприпасы попали в многоэтажку, магазин на рынке и детский сад.

В частности, пострадали:

фундамент пятиэтажного жилого дома на ул. Ремесленная, 55 с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС (5 человек, 1 ед. техники);

здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС на площади 70 м. кв;

здание детского сада на ул. Ремесленная, 53 с последующим возгоранием (в настоящее время подразделения ГСЧС к тушению не привлечены в связи с продолжением обстрелов).

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Чернигов подвергся обстрелам со стороны оккупантов

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