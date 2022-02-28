В Ахтырке российские оккупанты попали ракетой в нефтяную базу (видео)

Черный дым от возгорания был заметен издалека

В Ахтырке Сумской области на пятый день военного нашествия российские захватчики взорвали местную нефтебазу.

Видеозапись с места происшествия поделились "Суспільне Суми".

Впоследствии информацию о взрыве подтвердили и областные власти.

Судя по черному дыму, сразу после взрыва на базе вспыхнул пожар. Черный дым от горения нефтепродуктов был виден издалека. Вполне вероятно, что подобная атака противника станет причиной настоящей экологической катастрофы на Сумщине.

Информации о возможных жертвах пока нет.

Напомним, что это уже не первая нефтяная база, разбитая российскими захватчиками. Первоначально они попали в объект в Василькове, что под Киевом. Пожар продолжался несколько часов, однако местным работникам удалось спасти часть топлива.