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В Охтирці російські окупанти поцілили ракетою в нафтову базу (відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одразу після вибуху на підприємстві спалахнула пожежа Новина оновлена 28 лютого 2022, 14:18
Одразу після вибуху на підприємстві спалахнула пожежа

Чорний дим від загоряння було помітно здалеку

В Охтирці Сумської області на п'ятий день військової навали Росії окупанти підірвали місцеву нафтобазу.

Відеозаписом з місця події поділилися "Суспільне Суми".

Згодом інформацію про вибух підтвердила і обласна влада.

Судячи з чорного диму, одразу після вибуху на базі спалахнула пожежа. Чорний дим від горіння нафтопродуктів було видно здалеку. Цілком імовірно, що така атака противника стане причиною справжньої екологічної катастрофи на Сумщині.

Інформації про можливих жертв поки що немає.

Нагадаємо, що це вже не перша нафтова база, яку розбили російські загабники. Початково вони поцілили в об'єкт у Василькові, що під Києвом. Пожежа продовжувалася кілька годин, однак місцевим працівникам вдалося врятувати частину палива.

Теги:
#Україна #Росія #Сумська область #Війна #Охтирка
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