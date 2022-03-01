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Облога Херсона: російські окупанти почали гатити по житлових масивах (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Із вікон повилітали шибки Новина оновлена 01 березня 2022, 11:51
Із вікон повилітали шибки

Звук від вибуху було чути за кілька кварталів

Російська окупаційна армія на шостий день війни в Україні почала обстрілювати здалеку Таврійський район Херсону. Кілька "прильотів" сталися безпосередньо у багатоповерхівки, де наразі є цивільне населення.

Відеозаписами діляться у місцевих Telegeam-каналах, передає "Телеграф". На всіх роликах присутня нецензурна лексика (18+).

За словами очевидців, найбільших руйнувань поки зазнали будинки по вулицях Гвардійської дивізії і Тарле.

В багатьох квартирах повилітали вікна, деякі із стін пошкоджені в результаті вибуху. Слухаючи коментатора, неможливо не погодитися із його реакцією на дії російських загарбників.

Відомостей про загиблих чи поранених поки немає.

Цікаво, що ще вранці ситуація в Херсоні була більш-менш під контролем, ніч місцеві провели відносно спокійно, хоча інколи і було чутно обстріли. При цьому в місті встигли помітити піхоту, яка просто розгулювала вулицями, не чіпаючи населення.

Однак уже за кілька годин з'явилася інформація про те, що військовослужбовці армії РФ можуть брати херсонців у полон, аби використовувати їх як живий щит.

Теги:
#Україна #Росія #Обстріл #Херсон #Війна
Із вікон повилітали шибки
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Облога Херсона: російські окупанти почали гатити по житлових масивах (відео)
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