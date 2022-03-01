Росіяни забирають українців у полон: влада Херсона зробила важливе попередження

Херсон оточений росіянами, які обстрілюють авто із мирними людьми

Херсон станом на 1 березня продовжує бути підконтрольним Україні та боротися за незалежність, проте перебуває в оточенні армією РФ.

За словами голови ОДА Геннадія Лагути, вони мають інформацію про те, що російські солдати почали захоплювати в полон місцевих жителів. Це їм нібито потрібно для того, щоб надалі використовувати мирних людей як живий щит для просування вглиб міста. Чиновник закликає народ залишатися вдома та не виходити на вулиці.

Також у мережу потрапило безліч відео, яке свідчить про перебування солдатів армії РФ у південному місті України.

На момент виходу новини обстріл у Херсоні триває. Відомо, що окупанти розстріляли авто, в якому їхали люди з обмеженими можливостями. Даних про їхній стан поки що немає.

Як раніше писав "Телеграф", на південному фронті справді непроста ситуація. Російські війська, які добу атакують Херсон — місто тримає оборону і знаходиться практично в облозі.