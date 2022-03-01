Россияне забирают украинцев в плен: власти Херсона сделали важное предупреждение

Херсон оцеплен россиянами, которые обстреливают авто с мирными людьми

Херсон по состоянию на 1 марта продолжает быть подконтрольным Украине и сражаться за независимость, однако находится в оцеплении армией РФ.

По словам главы ОГА Геннадия Лагуты, у них есть информация о том, что российские солдаты начали захватывать в плен местных жителей. Это им якобы нужно для того, чтобы в дальнейшем использовать мирных людей в качестве живого щита для продвижения вглубь города. Чиновник призывает народ оставаться дома и не выходить на улицы.

Также в сеть попало множество видео, свидетельствующее о пребывании солдат армии РФ в южном городе Украины.

На момент выхода новости обстрелы в Херсоне продолжаются. Известно, что оккупанты расстреляли авто, в котором ехали люди с ограниченными возможностями. Данных о их состоянии пока нет.

Как ранее писал "Телеграф", на южном фронте действительно непростая ситуация. Российские войска которые сутки атакуют Херсон — город держит оборону и находится практически в осаде.